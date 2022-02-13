Рамос не сыграет с Реалом в первом матче плей-офф Лиги чемпионов

35-летний испанский центральный защитник ПСЖ Серхио Рамос не примет участия в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
Футболист, который не играет с 23 января, в воскресенье, 13 февраля, не тренировался в общей группе ПСЖ.
Поединок ПСЖ — «Реал» состоится во вторник, 15 февраля, в 22:00 по киевскому времени.
С 2005 по 2021 годы Рамос выступал за первую команду мадридского «Реала», после чего перешел в ПСЖ на правах свободного агента.
Источник — RMC Sport
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