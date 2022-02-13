Контавейт одержала волевую победу в финале турнира в Санкт-Петербурге

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт (№9 WTA) стала победительницей турнира WTA 500 в Санкт-Петербурге.
В матче за титул эстонка одолела гречанку Марию Саккари (№7 WTA).
Санкт-Петербург. Финал
Анетт Контавейт (Эстония) – Мария Саккари (Греция) – 5:7, 7:6(4), 7:5
Для Контавейт это уже шестой титул в карьере и двадцатая подряд победа в закрытых помещениях. С новой недели она установит личный рекорд в мировом рейтинге, поднявшись на шестую строчку.
Источник — Sport.ua
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