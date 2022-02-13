Остап МАРКЕВИЧ: «На Winter Cup 2022 была семейная атмосфера»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился впечатлениями о товарищеском турнире Winter Cup 2022.
«Мы приятно удивлены организацией. Атмосфера даже более семейная, чем в матчах чемпионата Украины. На трибунах можно встретить кого угодно. У нас мы бы никогда так не встретились. Хорошая погода и условия способствовали высокому качеству соревнований. Я поддерживаю подобные турниры», — отметил Маркевич.
В турнире Winter Cup 2022 приняли участие «Верес», «Черноморец», «Металлист» и «Полесье».
Источник — Футбол 1/2/3
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