24-й тур
Алавес
2 : 1
Валенсия
13.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Валенсия проиграла аутсайдеру, Бетис забил четыре мяча Леванте

Состоялись два воскресных поединка Ла Лиги

  • 13.02.2022 19:14
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Валенсия проиграла аутсайдеру, Бетис забил четыре мяча Леванте
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 24-м туре чемпионата Испании по футболу «Алавес» обыграл «Валенсию» со счетом 2:1. «Бетис» в гостях уверенно победил «Леванте» — 4:2.

«Алавес» — «Валенсия» — 2:1
Голы: Лум, 14, Хоселу, 76, с пенальти — Гедеш, 62, с пенальти

«Алавес»: Пачеко, Теналья, Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Пина, Эскаланте, Лум, Джейсон (Пере Понс, 83), Риоха (Мендес, 77), Хоселу.
«Валенсия»: Мамардашвили, Тьерри Коррейя (Фулькье, 76), Джемерт (Гильямон, 81), Диакаби, Тони Лато, Элдер Кошта (Макси Гомес, 46), Солер (Дуро, 46), Мориба, Муса, Гедеш, Маркос Андре (Хиль, 46).
Предупреждения: Теналья (37), Пина (45), Эскаланте (61), Диакаби (76), Тони Лато (84), Хиль (88), Лагуардиа (90).

«Леванте» — «Бетис» — 2:4
Голы: Дани Гомес, 43, 47 — Фекир, 14, 49, Эдгар Гонсалес, 49, Вильям Карвалью, 42

«Леванте»: Карденас, Мирамон (Пубиль, 73), Касерес (Сольдадо, 66), Дуарте, Везу (Робер, 40), Сон, Моралес, Мелеро (Пепелу, 73), Мальса, Дани Гомес (Барди, 66), Де Фрутос.
«Бетис»: Руй Силва, Бельерин, Бартра, Песселья, Морено, Эдгар Гонсалес, Вильям Карвалью (Руибаль, 80), Родри (Гуардадо, 66), Тельо (Лайнес, 66), Фекир, Иглесиас (Виллиан Жозе, 66).
Предупреждения: Песселья (22), Касерес (48), Бельерин (56).
Удаление: Сольдадо (74).

Источник — Sport.ua

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