С девятой попытки. Оже-Альяссим выиграл дебютный титул ATP

В воскресенье состоялся финал на турнире ATP 500 в Роттердаме.



В матче за титул Феликс Оже-Альяссим из Канады (№9 ATP) обыграл Стефаноса Циципаса из Греции (№4 ATP).



Роттердам. Финал

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:4, 6:2



Для Феликса этой первый титул ATP, ранее он проиграл все свои восемь финалов.



Циципас сыграл восьмой финал категории ATP 500 и проиграл их все. Всего у грека семь титулов других категорий.