С девятой попытки. Оже-Альяссим выиграл дебютный титул ATP

Феликс стал победителем соревнований в Роттердаме

  • 13.02.2022 19:10
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С девятой попытки. Оже-Альяссим выиграл дебютный титул ATP
© ATP. Феликс Оже-Альяссим

В воскресенье состоялся финал на турнире ATP 500 в Роттердаме.
 
В матче за титул Феликс Оже-Альяссим из Канады (№9 ATP) обыграл Стефаноса Циципаса из Греции (№4 ATP).
 
Роттердам. Финал
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:4, 6:2
 
Для Феликса этой первый титул ATP, ранее он проиграл все свои восемь финалов.
 
Циципас сыграл восьмой финал категории ATP 500 и проиграл их все. Всего у грека семь титулов других категорий.

Источник — Sport.ua

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