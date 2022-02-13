С девятой попытки. Оже-Альяссим выиграл дебютный титул ATP

В воскресенье состоялся финал на турнире ATP 500 в Роттердаме.
В матче за титул Феликс Оже-Альяссим из Канады (№9 ATP) обыграл Стефаноса Циципаса из Греции (№4 ATP).
Роттердам. Финал
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:4, 6:2
Для Феликса этой первый титул ATP, ранее он проиграл все свои восемь финалов.
Циципас сыграл восьмой финал категории ATP 500 и проиграл их все. Всего у грека семь титулов других категорий.
Источник — Sport.ua
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