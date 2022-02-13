Металлист возьмет на третий сбор опытного украинца

Евгений Банада отправится в Турцию в составе харьковской команды

  • 13.02.2022 19:09
  • 1338 просмотров
  • 0 комментариев
Металлист возьмет на третий сбор опытного украинца
© ФК Металлист. Евгений Банада

29-летний украинский полузащитник Евгений Банада отправится с «Металлистом» на третий учебно-тренировочный сбор в Турцию. Команда Александра Кучера должна вылететь за границу 14 февраля.

На первых двух турецких сборах «Металлиста» Банада отсутствовал.

Футболист перебрался в Харьков летом прошлого года из «Александрии». В текущем сезоне Первой лиги Банада провел 13 матчей и забил 6 мячей. Также на его счету 2 игры в Кубке Украины.

«Металлист» — лидер Первой лиги. Сейчас харьковчане готовятся к четвертьфинальному матчу Кубка Украины с «Зарей» (1 марта).

Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности