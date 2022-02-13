Металлист возьмет на третий сбор опытного украинца

29-летний украинский полузащитник Евгений Банада отправится с «Металлистом» на третий учебно-тренировочный сбор в Турцию. Команда Александра Кучера должна вылететь за границу 14 февраля.
На первых двух турецких сборах «Металлиста» Банада отсутствовал.
Футболист перебрался в Харьков летом прошлого года из «Александрии». В текущем сезоне Первой лиги Банада провел 13 матчей и забил 6 мячей. Также на его счету 2 игры в Кубке Украины.
«Металлист» — лидер Первой лиги. Сейчас харьковчане готовятся к четвертьфинальному матчу Кубка Украины с «Зарей» (1 марта).
Источник — Meta-ratings.com.ua
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