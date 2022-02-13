ФОТО. Шахтер в Турции: восстановительная тренировка

13 февраля «горняки» провели восстановительную тренировку в Белеке.

Те футболисты, которые накануне участвовали в контрольном матче с карагандинским «Шахтером», провели на поле Regnum Carya около получаса – совершали легкие пробежки и немного позанимались на ковриках.

У остальных игроков была дополнительная работа на держание мяча в квадратах и двусторонка на полполя. Отметим, что к пробежкам уже приступил Марлон, а полузащитники Манор Соломон и Алан Патрик пока занимаются по индивидуальной программе.

На воскресенье тренировочная программа «Шахтера» завершена, а на следующей неделе, помимо сессий, у команды Роберто Де Дзерби запланированы контрольные матчи, первый – с «Мариуполем» (15 февраля).