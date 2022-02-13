ВИДЕО. Ястремская побеждает, Адесанья защитил титул, ставим на Ювентус

1. Ястремская впервые по возвращении обыграла соперницу из топ-50
2. Экс-игрок Динамо получил Серебряный мяч клубного чемпионата мира
3. Адесанья победил Виттакера на UFC 271
4. Прогноз на матч Аталанта – Ювентус
Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.