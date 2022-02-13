В очередном товарищеском поединке на учебно-тренировочном сборе в Турции луганская «Заря» победила «Оденсе» со счетом 3:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Заря» — «Оденсе» — 3:2
Голы: Овусу, 3, Хомченовский, 61, Булеца, 76 — Джебали, 24, 53, с пенальти
На 15-й минуте Гладкий не забил пенальти (вратарь)
Источник — ФК Заря
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