Шесть матчей. Известны соперники Металлиста на третьем сборе

Харьковская команда пробудет в Турции с 14 по 24 февраля

  • 13.02.2022 15:47
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Шесть матчей. Известны соперники Металлиста на третьем сборе
© ФК Металлист

14 февраля главная команда футбольного клуба «Металлист» отправится в турецкий город Белек, где по 24 февраля проведет третий тренировочный сбор в рамках подготовки к весенней части сезона. «Желто-синие» расквартируются в отеле Kaya Belek 5*.

На протяжении 10 дней подопечные Александра Кучера сыграют шесть контрольных поединков. Начало матчей указано по киевскому времени (возможны изменения).

Полное расписание игр «Металлиста» на третьем турецком сборе:

16 февраля. 11:00. «Металлист» — «Шукура» (Кобулети, Грузия)
16 февраля. 16:00. «Металлист» — «Атырау» (Атырау, Казахстан)
19 февраля. 11:00. «Металлист» — «Нефтчи» (Кочкор-Ата, Кыргызстан)
19 февраля. 17:00. «Металлист» — «Оболонь» (Киев)
22 февраля. 15:00. «Металлист» — «Истиклол» (Душанбе, Таджикистан)
23 февраля. 16:00. «Металлист» — «Дордой» (Бишкек, Кыргызстан)

Источник — ФК Металлист

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