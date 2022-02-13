Шесть матчей. Известны соперники Металлиста на третьем сборе

14 февраля главная команда футбольного клуба «Металлист» отправится в турецкий город Белек, где по 24 февраля проведет третий тренировочный сбор в рамках подготовки к весенней части сезона. «Желто-синие» расквартируются в отеле Kaya Belek 5*.

На протяжении 10 дней подопечные Александра Кучера сыграют шесть контрольных поединков. Начало матчей указано по киевскому времени (возможны изменения).

Полное расписание игр «Металлиста» на третьем турецком сборе:

16 февраля. 11:00. «Металлист» — «Шукура» (Кобулети, Грузия)

16 февраля. 16:00. «Металлист» — «Атырау» (Атырау, Казахстан)

19 февраля. 11:00. «Металлист» — «Нефтчи» (Кочкор-Ата, Кыргызстан)

19 февраля. 17:00. «Металлист» — «Оболонь» (Киев)

22 февраля. 15:00. «Металлист» — «Истиклол» (Душанбе, Таджикистан)

23 февраля. 16:00. «Металлист» — «Дордой» (Бишкек, Кыргызстан)