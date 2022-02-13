Стефанос Циципас – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье состоятся финал на турнире ATP 500 в Роттердаме.



В матче за титул сразятся Стефанос Циципас из Греции (№4 ATP) и Феликс Оже-Альяссим из Канады (№9 ATP).



Матч начнется в 16:30 по Киеву.



Ранее теннисисты играли семь раз, грек выиграл пять последних матчей.



Ранее Циципас проиграл все семь своих финалов категории ATP 500, а Оже-Альяссим – все восемь финалов на уровне ATP.