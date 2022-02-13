Панков рассказал, почему не смог организовать бой между Милевским и Бойко

Артем был готов драться, но Денис не отреагировал

  • 13.02.2022 12:30
  • 947 просмотров
  • 2 комментария
Панков рассказал, почему не смог организовать бой между Милевским и Бойко
© Инстаграм. Александр Панков и Артем Милевский

Футбольный агент Александр Панков рассказал, почему не состоялся боксерский поединок между его клиентом Артемом Милевским и голкипером «Динамо» Денисом Бойко.
 
— Вы рассказывали, что у вас была идея сделать боксерский поединок между Милевским и вашим первым клиентом Денисом Бойко.
— Да, но идея так и осталась идеей. Мы вбросили эту информацию у Саши Алиева на канале, но Денис никак не отреагировал, хотя Артем был готов.
 
— А в чем конфликт?
— Это старые счеты. Никогда не углублялся, но, насколько понимаю, история связана с картами. Денис смухлевал, играя в джокер, и очень сильно опустился в глазах Мили. Это все, что я знаю.
 
— Ну, хорошо, а Вадима Шаблия на кулачный бой вы зачем тогда вызвали?
— За дело.
 
— За какое?
— Когда ты о чем-то договариваешься с мужчиной, жмешь руку, смотришь в глаза, ты должен сдержать свое слово и довести дело до конца. Если человек слово не держит — он должен ответить. Поэтому я его и вызвал, даже два раза. Но он не хочет — стесняется или боится, не знаю.

Источник — Sport24.ru

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    turist86, 13.02.2022 12:46
    +1
    два дебила - это сила
    Ссылка
    Владислав Рейский, 13.02.2022 12:40
    +1
    Как все серьезно, а хряк этот не хочет на ринг?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности