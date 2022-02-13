Панков рассказал, почему не смог организовать бой между Милевским и Бойко

Футбольный агент Александр Панков рассказал, почему не состоялся боксерский поединок между его клиентом Артемом Милевским и голкипером «Динамо» Денисом Бойко.



— Вы рассказывали, что у вас была идея сделать боксерский поединок между Милевским и вашим первым клиентом Денисом Бойко.

— Да, но идея так и осталась идеей. Мы вбросили эту информацию у Саши Алиева на канале, но Денис никак не отреагировал, хотя Артем был готов.



— А в чем конфликт?

— Это старые счеты. Никогда не углублялся, но, насколько понимаю, история связана с картами. Денис смухлевал, играя в джокер, и очень сильно опустился в глазах Мили. Это все, что я знаю.



— Ну, хорошо, а Вадима Шаблия на кулачный бой вы зачем тогда вызвали?

— За дело.



— За какое?

— Когда ты о чем-то договариваешься с мужчиной, жмешь руку, смотришь в глаза, ты должен сдержать свое слово и довести дело до конца. Если человек слово не держит — он должен ответить. Поэтому я его и вызвал, даже два раза. Но он не хочет — стесняется или боится, не знаю.