Известны судейские назначения на первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

УЕФА определился с судейскими назначениями на первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.
Во вторник, 15 февраля, состоятся матчи ПСЖ – «Реал» и «Спортинг» – «Ман Сити». Начало встреч в 22:00 по Киеву.
Судейская бригада матча ПСЖ – «Реал»
Рефери: Даниэле Орсато (Италия)
Помощники рефери: Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини (Италия)
Четвертый судья: Даниэле Киффи (Италия)
Видеопомощник рефери: Марко Ди Белло (Италия)
Ассистент видеопомощника рефери: Массимилиано Иррати (Италия)
Судейская бригада матчу «Спортинг» – «Ман Сити»
Рефери: Срджан Йованович (Сербия)
Помощники рефери: Урош Стойкович и Милан Михайлович (Сербия)
Четвертый судья: Новак Симович (Сербия)
Видеопомощник рефери: Марко Фритц (Германия)
Ассистент видеопомощника рефери: Харм Осмерс (Германия)
Источник — УЕФА
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