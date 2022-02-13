Известны судейские назначения на первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

Еврокубки возвращаются во вторник

  • 13.02.2022 11:50
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Известны судейские назначения на первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Орсато

УЕФА определился с судейскими назначениями на первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.
 
Во вторник, 15 февраля, состоятся матчи ПСЖ – «Реал» и «Спортинг» – «Ман Сити». Начало встреч в 22:00 по Киеву.
 
Судейская бригада матча ПСЖ – «Реал» 

Рефери: Даниэле Орсато (Италия)
Помощники рефери: Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини (Италия)
Четвертый судья: Даниэле Киффи (Италия)
Видеопомощник рефери: Марко Ди Белло (Италия)
Ассистент видеопомощника рефери: Массимилиано Иррати (Италия)
 
Судейская бригада матчу «Спортинг» – «Ман Сити» 

Рефери: Срджан Йованович (Сербия)
Помощники рефери: Урош Стойкович и Милан Михайлович (Сербия)
Четвертый судья: Новак Симович (Сербия)
Видеопомощник рефери: Марко Фритц (Германия)
Ассистент видеопомощника рефери: Харм Осмерс (Германия)

Источник — УЕФА

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