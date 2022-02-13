Роман ГРИГОРЧУК: «Каждая игра на Winter Cup 2022 – это шоу»

Наставник «Черноморца» подытожил выступления на турнире

  • 13.02.2022 07:15
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Роман ГРИГОРЧУК: «Каждая игра на Winter Cup 2022 – это шоу»
© ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал выступления своей команды на Winter Cup 2022. Напомним, что одесситы заняли третье место.

«Каждая игра на Winter Cup 2022 - шоу. Думаю, с этим все в порядке. Для нас турнир был полезный. Сыграли три игры, результат сейчас не будем обсуждать. Мы хорошо поработали над задачами, которые ставили перед турниром. Хорошо потренировались, получили много информации.

По самой игре целостной картины может и нет, но отрезки на поле мы показывали достаточно неплохие. Это для нас самое главное. Мы довольны», - сказал Григорчук.

Источник — Футбол 1/2/3

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