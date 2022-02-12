Милан – Сампдория. Прогноз на матч Андрея Воробья

Эксперт поделился прогнозом на матч чемпионата Италии

  • 12.02.2022 17:59
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Милан – Сампдория. Прогноз на матч Андрея Воробья
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 25-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Сампдория».

«Милан» приятно удивил в игре с «Интером». Первый тайм «россонери» полностью провалили, но победили в матче со счетом 2:1 благодаря дублю Оливье Жиру. В итоге «Милан» воспрял духом и заиграл. Во второй половине поединка с «Интером» это был «Милан», который борется за чемпионство. Затем «россонери» одержали победу в четвертьфинальном матче Кубка Италии с «Лацио». Снова отличился дублем Жиру, а команда Стефано Пиоли выиграла встречу со счетом 4:0, при чем три мяча были забиты в первом тайме.

«Сампдория» в предыдущем матче победила «Сассуоло», кстати, тоже со счетом 4:0. То есть обе команды подходят к очному поединку, победив в предыдущих матчах с аналогичным счетом 4:0.

В моральном плане «Милан» сейчас на подъеме. «Сампдория» находится рядом с зоной вылета. Я думаю, что фаворитом этого поединка является все-таки «Милан». Возможно, «россонери» после поединков с «Интером» и «Лацио» будут немного уставшими в матче с «Сампдорией». Но, я думаю, все равно команда из Милана на ходу.

Может ли Супряга сыграть с «Миланом» и что посоветую Владу? Мой совет Супряге – не опускать руки, а бороться и стараться в дальнейшем. Посмотрим! Дай Бог, чтобы вышел он на поле «Сан-Сиро» и сыграл», - сказал Воробей.

Матч «Милан» – «Сампдория» состоится 13-го февраля. Начало встречи в 13:30.

Андрей Воробей — воспитанник школы донецкого футбола, играл за «Шахтер» (Донецк), «Днепр», «Арсенал» (Киев) и сборную Украины.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Андрій Воробей, Sport.ua

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