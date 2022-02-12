ОФИЦИАЛЬНО. Головко возглавил Диназ

Украинский тренер, экс-защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Головко возглавил клуб Второй лиги «Диназ».
Руководство клуба поставило перед тренером задачу вывести команду в Первую лигу. На тренерском мостике Головко заменил Владимира Бондаренко, которого уволили в конце 2021 года.
«Я надеюсь, что я смогу оправдать доверие. Работы на самом деле очень много, но хорошо, что есть хорошие условия и есть клуб, который развивается уже достаточно долго для того, чтобы повзрослеть и стать самодостаточным. В спорте все очень просто: есть только первое место. Все хотят, чтобы в Вышгороде был футбол высокого уровня. Мне будет приятно над этим работать», – сказал Головко.
После осенней части нынешнего сезона Диназ занимает 4-е место в группе А Второй лиги.
Последним местом работы Головка был «Кремень», который он покинул больше года назад.
Источник — ФК Диназ
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