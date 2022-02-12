АРТЕТА: «Я благодарен Обамеянгу за то, что он сделал в Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал конфликт с форвардом

  • 12.02.2022 05:05
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АРТЕТА: «Я благодарен Обамеянгу за то, что он сделал в Арсенале»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал конфликт с форвардом Пьер-Эмериком Обамеянгом, который в январе перешел в «Барселону» в качестве свободного агента:

«Это его мнение. Нужно уважать его слова. Я благодарен Обамеянгу за то, что он сделал в клубе, за его вклад. Себя в этой ситуации я вижу решением, а не проблемой. Я на 100% был решением. Могу посмотреть любому в глаза.

Я многое делаю неправильно, это точно, но намерения у меня всегда наилучшие. Речь идёт не о моем благе – я стараюсь для клуба и команды. Думаю, все закончилось наилучшим образом для всех. Когда всё меняется, контекст тоже меняется. Это часть футбола».

Источник — Sky Sports

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