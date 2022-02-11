Верес – Черноморец. Прогноз на матч Андрея Воробья

Эксперт дал прогноз на контрольный матч

  • 11.02.2022 21:53
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  • 1 комментарий
Верес – Черноморец. Прогноз на матч Андрея Воробья
© chernomorets.odessa.ua

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч Winter Cup «Верес» – «Черноморец».

«Команды только недавно собрались, только начали втягиваться в ритм сборов. Но, думаю, команды уже приспособились и у них получается совмещать физические нагрузки с игровыми.

По моему мнению, более сыгранный коллектив все-таки у «Вереса». «Черноморцу» еще надо время. Одесситам нужны вторые сборы, чтобы футболисты лучше познакомились друг с другом. В команде много новых исполнителей. Григорчуку нужно время, чтобы какую-то тактическую схему наиграть. Нужно время, чтобы как-то ребята сыгрались. Видно, что у «Черноморца» по потенциалу футболисты хорошие, но не сыгранные.

А «Верес» в предыдущем матче с «Металлистом» неплохо играл. Поэтому, я думаю, в этой паре посильнее будет «Верес». Команда из Ровно более сыгранная. У них есть приобретения, но, скажем так, точечные», - сказал Воробей.

Матч «Верес» – «Черноморец» состоится 12-го февраля. Начало встречи в 19:00.

Андрей Воробей — воспитанник школы донецкого футбола, играл за «Шахтер» (Донецк), «Днепр», «Арсенал» (Киев) и сборную Украины.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    loris, 11.02.2022 23:07
    0
    Клоун какой то, у Черноморца приобретения лучше, и выглядит он по игре тоже лучше
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