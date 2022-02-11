Шахтер Донецк – Шахтер Караганда. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на товарищеский матч «Шахтер» Донецк – «Шахтер» Караганда.

«Встретятся команды совершенно разного уровня. Но это сборы. Я думаю, обоим тренерским штабам не важен результат. Здесь важны какие-то игровые кондиции и какие-то игровые схемы. Де Дзерби постоянно делает ротацию состава. Он постоянно дает играть новичкам. Итальянский специалист пытается проверить, как они играют с футболистами основы.

За счет таких матчей команда набирает ход, но это все равно больше подготовительные поединки. Де Дзерби пока что ищет какие-то пути и пытается донести команде какие-то свои схемы.

Поэтому результат в этой встрече не важен. И, думаю, для команды из Караганды точно также. Но, понятное дело, что у украинского клуба более опытная команда и явный фаворит – донецкий «Шахтер». Поэтому, как бы там ни было, мне кажется, победа будет за украинской командой», - сказал Воробей.

Матч «Шахтер» Донецк – «Шахтер» Караганда состоится 12-го февраля. Начало встречи в 16:00.

Андрей Воробей — воспитанник школы донецкого футбола, играл за «Шахтер» (Донецк), «Днепр», «Арсенал» (Киев) и сборную Украины.