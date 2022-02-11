ПЕДРИНЬО: «Первые сборы в таком формате. И они очень сложные»

Хавбек «Шахтера» Педриньо рассказал о том, что впервые проводит длинные зимние сборы. Для игрока это новый опыт.
– Это первые для тебя столь длительные сборы, как они даются?
– Да, для меня это первые сборы в таком формате, они очень сложные. Знаем, что важно для второй части чемпионата, и стараемся отработать моменты, в которых мы ошибались в прошлом году, чтобы не повторять этого. Также становимся лучше, ведь знаем, что можем хорошо завершить чемпионат.
– Чем лично для тебя первый этап сборов отличается от второго?
– Тренировки меняются и становятся более интенсивными. Это нужно, чтобы вернуться еще сильнее.
– Сейчас команда много работает над тактикой: закрепляете старые схемы или нарабатываете новые?
– Тренер любит отрабатывать специфические составляющие игры и очень требователен. Но мы прибавляем не в одном аспекте, а во многих – так мы растем как игроки и как команда.
– Как оценишь проведенные спарринги? Насколько «Шахтер» далек от оптимальной формы?
– Знаем, что после отпуска не всегда возвращаемся к работе в лучших кондициях, так как был длительный отдых. Мы провели хорошие матчи, и я верю, что дальше будем играть еще лучше. Это только начало.
– Как адаптировались Давид Нерес и Винисиус Тобиас и с кем ты уже успел найти взаимопонимание и сыграться?
– Это два хороших футболиста и отличных друга. Они приехали, чтобы сделать «Шахтер» лучше, что создает для всех большую конкуренцию. Будем расти благодаря совместным действиям.
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.