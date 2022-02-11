Шахтер о Мампасси: «Впервые мы за такие деньги продали игрока из академии»

Сергей Палкин рассказал о продаже молодого игрока

  • 11.02.2022 21:11
  • 1142 просмотра
  • 2 комментария
Шахтер о Мампасси: «Впервые мы за такие деньги продали игрока из академии»
© shakhtar.com

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, почему клуб решил продать молодого защитника Марка Мампасси в «Локомотив» Москва.

«Ситуация такая, что были сложные переговоры с игроком и его родителями. Тут они или хотят гарантий играть в первой команде, или он хочет уйти».

«И контракт Мампасси завершался, поэтому нужно было принимать решение».

«И мы приняли предложение «Локомотива», и это первый раз в истории клуба, когда футболиста сразу из академии продают за такие деньги», - сказал Палкин.

Ранее сообщалось, что клуб получил 4 миллиона евро.

Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    GREEN DAY belokon, 11.02.2022 21:26
    0
    Face Control, 11.02.2022 21:21
    В Шахтёре всегда всё идеально.
    Значит когда ДК продает воспитанников то это «хаха хихи»
    А тут 4 ляма и все идеально?)
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    online
    Face Control, 11.02.2022 21:21
    -1
    В Шахтёре всегда всё идеально.
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