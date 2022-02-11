Шахтер о Мампасси: «Впервые мы за такие деньги продали игрока из академии»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, почему клуб решил продать молодого защитника Марка Мампасси в «Локомотив» Москва.
«Ситуация такая, что были сложные переговоры с игроком и его родителями. Тут они или хотят гарантий играть в первой команде, или он хочет уйти».
«И контракт Мампасси завершался, поэтому нужно было принимать решение».
«И мы приняли предложение «Локомотива», и это первый раз в истории клуба, когда футболиста сразу из академии продают за такие деньги», - сказал Палкин.
Ранее сообщалось, что клуб получил 4 миллиона евро.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
А тут 4 ляма и все идеально?)
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.