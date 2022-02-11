Шахтер о Мампасси: «Впервые мы за такие деньги продали игрока из академии»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, почему клуб решил продать молодого защитника Марка Мампасси в «Локомотив» Москва.

«Ситуация такая, что были сложные переговоры с игроком и его родителями. Тут они или хотят гарантий играть в первой команде, или он хочет уйти».

«И контракт Мампасси завершался, поэтому нужно было принимать решение».

«И мы приняли предложение «Локомотива», и это первый раз в истории клуба, когда футболиста сразу из академии продают за такие деньги», - сказал Палкин.

Ранее сообщалось, что клуб получил 4 миллиона евро.