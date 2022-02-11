Владимир ШАРАН: «Я удивлен тем, как работает Селезнев»

Наставник «Миная» Владимир Шаран оценил работу форварда Евгения Селезнева, который удивил тренера отношением к работе.
«Я удивлен тем, как работает Селезнев. Не хочу его хвалить, но он рвется к работе. Если он и дальше себя будет так вести, то поможет команде».
«Рекорд по голам? Если много думать об этом, то может не сбыться. Лучше успокоиться и помогать команде. 7 голов - не очень много, но нужно работать и реализовывать моменты. Все будет», - сказал Шаран.
Источник — ПроФутбол
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