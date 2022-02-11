Владимир ШАРАН: «Я удивлен тем, как работает Селезнев»

Тренер такого не ждал

  • 11.02.2022 20:11
  • 3653 просмотра
  • 2 комментария
Владимир ШАРАН: «Я удивлен тем, как работает Селезнев»
© vorskla.com.ua

Наставник «Миная» Владимир Шаран оценил работу форварда Евгения Селезнева, который удивил тренера отношением к работе.

«Я удивлен тем, как работает Селезнев. Не хочу его хвалить, но он рвется к работе. Если он и дальше себя будет так вести, то поможет команде».

«Рекорд по голам? Если много думать об этом, то может не сбыться. Лучше успокоиться и помогать команде. 7 голов - не очень много, но нужно работать и реализовывать моменты. Все будет», - сказал Шаран.

Источник — ПроФутбол

(30 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Ткачук, 11.02.2022 20:25
    +7
    Що, невже схаменувся і припинив бухати і бикувати?
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    online
    terhoha, 11.02.2022 20:44
    -1
    Шаран у задницю його поцілуй ще.
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