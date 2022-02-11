Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Новый год праздновал у Ракицкого»

Форвард «Миная» рассказал о дружбе с защитником «Зенита»

  • 11.02.2022 17:58
  • 1997 просмотров
  • 4 комментария
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Новый год праздновал у Ракицкого»
© УАФ

36-летняя форвард «Миная» Евгений Селезнев рассказал о дружбе с украинским защитником российского «Зенита» Ярославом Ракицким.

– Новогодние праздники где проводили? Как отдыхали?
– Только дома. На новый год я был с Ярославом Ракицким – у него праздновали. Он ко мне заехал, потом я к нему поехал. Потом еще раз увиделись – всего три раза за отпуск. Очень хороший человек, рад, что увиделись. Если есть время, то только за.

– На новогоднем столе несколько килограммов поднабрали?
– Ты знаешь, поднабрал! А потом тренировался и подсбросил несколько килограммов. Не тяжело, потому что я хорошо работаю. Стараюсь поддерживать физическую форму залом, фитнесом. Потому я не вижу проблем.

Источник — Профутбол

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    odiniznashih, 11.02.2022 18:02
    +1
    Новый гол?
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    online
    Владимир Копяк, 11.02.2022 18:17
    0
    С кем поведешся, того и наберешся...Два неадеквата - сепар и наркоша... Интерксно, сколько надр отстегнуть, чтобы рвзговор с тобой появился на этом сайте?
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    Александр Рой, 11.02.2022 18:04
    0
    odiniznashih, 11.02.2022 18:02
    Новый гол?
    Може пас😂
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    Александр Рой, 11.02.2022 18:03
    0
    Новий гол?)
    Так це він кожен гол буде святкувати у Ракицького?)
    Чи все так, Новий Гол?) Але якщо так, то Новий Рік же😅
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