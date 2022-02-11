Сергей ПАЛКИН: «Нерес был главной целью Шахтера. Сумма сделки - 12 млн»

В клубе рассказали о переходе бразильца

  • 11.02.2022 17:12
  • 1821 просмотр
  • 2 комментария
Сергей ПАЛКИН: «Нерес был главной целью Шахтера. Сумма сделки - 12 млн»
© shakhtar.com

Зимой «Шахтер» сумел усилиться вингером Давидом Нересом, которого приобрели у «Аякса». О подробностях сделки рассказал генеральный директор Сергей Палкин.

«Переговорный процесс шел около двух месяцев. Были альтернативные варианты, но Нерес был целью номер один, и клуб приложил все силы».

«Сумма сделки составляет 12 миллионов евро, платеж в течение 5 лет. И до четырех миллионов бонусов для «Аякса» в случае разных достижений вроде выхода из группы Лиги чемпионов».

«Приобретали для конкуренции», - сказал Палкин.

Источник — Футбол 1/2/3

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Face Control, 11.02.2022 18:39
    +1
    Петр Яновский, 11.02.2022 17:49
    Как думаете ,а наше динамо с Бесединым ,Шкуриным и с такой слабой игрой на каком месте закончит сезон? Как думаете за 2 поборется или на 3 финиширует?
    В этом сезоне скорее всего 2 с помощью судеек как обычно, а со следующего сезона скорее всего 3 место максимум.
    Ссылка
    online
    Петр Яновский, 11.02.2022 17:49
    -3
    Как думаете ,а наше динамо с Бесединым ,Шкуриным и с такой слабой игрой на каком месте закончит сезон? Как думаете за 2 поборется или на 3 финиширует?
    Ссылка
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