Сергей ПАЛКИН: «Нерес был главной целью Шахтера. Сумма сделки - 12 млн»

Зимой «Шахтер» сумел усилиться вингером Давидом Нересом, которого приобрели у «Аякса». О подробностях сделки рассказал генеральный директор Сергей Палкин.

«Переговорный процесс шел около двух месяцев. Были альтернативные варианты, но Нерес был целью номер один, и клуб приложил все силы».

«Сумма сделки составляет 12 миллионов евро, платеж в течение 5 лет. И до четырех миллионов бонусов для «Аякса» в случае разных достижений вроде выхода из группы Лиги чемпионов».

«Приобретали для конкуренции», - сказал Палкин.