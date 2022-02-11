Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «На фоне молодых чувствую себя, как старый пердун»

36-летний нападающий «Миная» Евгений Селезнев рассказал о своей форме, встречах с Ярославом Ракицким, а также о своих планах.

– Были на тренировке «Миная», рассчитывали увидеть Вас. Вас не было. Что произошло?

– Да ничего не случилось, немного приболел. Была небольшая температура – ​​37,5 вчера. Тренеры решили дать мне отдохнуть. Сегодня уже тренировался в тренажерном зале. Бокс? Бокса не было, хотя я очень соскучился по нему. Сейчас другие приоритеты – привести себя в качественную физическую форму и стартовать в чемпионате с хорошей игры.

– Сейчас в «Минае» обновился тренерский штаб. Уже общались с главным тренером?

– Общался! Как не общаться с главным тренером? Хороший человек. Посмотрели друг другу в глаза и решили сотрудничать.

– Нашли общий язык сразу?

– Почему нет? Все футбольные люди. От меня больше зависит – если я буду в хорошей форме, то думаю, это будет плюс для команды.

– А сейчас в какой форме находитесь?

– Как я могу оценивать? Всего неделя сборов. Посмотрим, что будет 25 февраля.

– Новогодние праздники где проводили? Как отдыхали?

– Только дома. На новый год я был с Ярославом Ракицким – у него праздновали. Он ко мне заехал, потом я к нему поехал. Потом еще раз увиделись – всего три раза за отпуск. Очень хороший человек, рад, что увиделись. Если есть время, то только за.

– На новогоднем столе несколько килограммов поднабрали?

– Ты знаешь, поднабрал! А потом тренировался и подсбросил несколько килограммов. Не тяжело, потому что я хорошо работаю. Стараюсь поддерживать физическую форму залом, фитнесом. Потому я не вижу проблем.

– С молодыми ребятами в команде видитесь. На их уровне, как себя чувствуете?

– Как старый пердун. Ну, как чувствую? Я хочу, что знаю, что умею передать молодежи. Конечно, ребята подходят, спрашивают меня – если могу чем-нибудь помочь, с радостью!

– Вы уже сыграли товарищеский матч, забили. Уверенность возвращается?

– Ты знаешь, я скажу по-русски – кто играет в феврале, не играет в марте. Была такая поговорка на сборах. Мне не важны голы, сейчас или в следующем матче. Конечно, мне хочется забивать в каждой игре, но это только тренировочные матчи.

– А та поговорка, откуда появилась?

– Это говорил мне, Царство Небесное, Сергей Закарлюка.

– В «Арсенале»?

– Да. Кто играет в феврале, не играет в марте.

– Но ведь для нападающего очень важно, когда забиваешь...

– Конечно, важно. Но в первую очередь стоит команда. Но нападающий должен забивать.

– Подсознательно хочется добраться до рекорда – 7 голов осталось?

– Я уже за него не думаю! На меня столько вылилось... Я сейчас не читаю ни газет, ни интернета – ничего не читаю. Я отделился от этого.

– С вашим опытом СМИ вряд ли должны влиять на карьеру.

– Нет, я уже не реагирую. До этого я не реагировал, но если взять.. есть такая у Иммануила Канта: «Есть только звездное небо над головой, и нравственный закон внутри нас»… Я больше не буду реагировать – хочу извиниться перед всеми, что был так импульсивен, эмоционален. Не хочу больше ничего говорить.

– Что изменилось, что вы насколько спокойным стали?

– Да ничего, я и должен был быть спокойным! Я когда закончу карьеру, то дам более широкое интервью. Но не скандальное! Просто хочу поблагодарить некоторых людей. Увидим!

– Какие у вас планы в целом? Вы ведь еще карьеру не заканчиваете...

– Сейчас план – уйти отдыхать. Затем пойти поужинать. Но я много не ем на ужин – чуть-чуть.

– Следите за тем, что едите?

– Конечно, приходится следить. И в 36 лет, 37-й пошел, нужно больше за собой следить.

– На второй круг чемпионата готовы?

– Еще не готов! Еще нельзя говорить, что я готов сейчас. Есть еще три недели до старта – нужно работать и работать.

– Какую цель перед собой ставите?

– Набрать хорошую физическую форму и показывать хороший футбол. Что еще можно сказать?

– ...который от вас ждут?

– Больше я сам от себя жду! Мне не важно, кто от меня что-то ждет.

– Что касается цитаты Канта, которую вы озвучили… Много читаете сейчас книг?

– Не могу сказать, что много читал. Но сейчас потихоньку стараюсь.

– Духовно развиваться?

– Ну а что на сборах еще делать?

– То есть или бокс, или книги?

– Это Саня научил!

– Какой?

– Усик!