Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «На фоне молодых чувствую себя, как старый пердун»

Форвард «Миная» дал большое интересное интервью

  • 11.02.2022 17:05
  • 2223 просмотра
  • 3 комментария
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «На фоне молодых чувствую себя, как старый пердун»
© ФК Минай. Евгений Селезнев

36-летний нападающий «Миная» Евгений Селезнев рассказал о своей форме, встречах с Ярославом Ракицким, а также о своих планах.

– Были на тренировке «Миная», рассчитывали увидеть Вас. Вас не было. Что произошло?
– Да ничего не случилось, немного приболел. Была небольшая температура – ​​37,5 вчера. Тренеры решили дать мне отдохнуть. Сегодня уже тренировался в тренажерном зале. Бокс? Бокса не было, хотя я очень соскучился по нему. Сейчас другие приоритеты – привести себя в качественную физическую форму и стартовать в чемпионате с хорошей игры.

– Сейчас в «Минае» обновился тренерский штаб. Уже общались с главным тренером?
– Общался! Как не общаться с главным тренером? Хороший человек. Посмотрели друг другу в глаза и решили сотрудничать.

– Нашли общий язык сразу?
– Почему нет? Все футбольные люди. От меня больше зависит – если я буду в хорошей форме, то думаю, это будет плюс для команды.

– А сейчас в какой форме находитесь?
– Как я могу оценивать? Всего неделя сборов. Посмотрим, что будет 25 февраля.

– Новогодние праздники где проводили? Как отдыхали?
– Только дома. На новый год я был с Ярославом Ракицким – у него праздновали. Он ко мне заехал, потом я к нему поехал. Потом еще раз увиделись – всего три раза за отпуск. Очень хороший человек, рад, что увиделись. Если есть время, то только за.

– На новогоднем столе несколько килограммов поднабрали?
– Ты знаешь, поднабрал! А потом тренировался и подсбросил несколько килограммов. Не тяжело, потому что я хорошо работаю. Стараюсь поддерживать физическую форму залом, фитнесом. Потому я не вижу проблем.

– С молодыми ребятами в команде видитесь. На их уровне, как себя чувствуете?
– Как старый пердун. Ну, как чувствую? Я хочу, что знаю, что умею передать молодежи. Конечно, ребята подходят, спрашивают меня – если могу чем-нибудь помочь, с радостью!

– Вы уже сыграли товарищеский матч, забили. Уверенность возвращается?
– Ты знаешь, я скажу по-русски – кто играет в феврале, не играет в марте. Была такая поговорка на сборах. Мне не важны голы, сейчас или в следующем матче. Конечно, мне хочется забивать в каждой игре, но это только тренировочные матчи.

– А та поговорка, откуда появилась?
– Это говорил мне, Царство Небесное, Сергей Закарлюка.

– В «Арсенале»?
– Да. Кто играет в феврале, не играет в марте.

– Но ведь для нападающего очень важно, когда забиваешь...
– Конечно, важно. Но в первую очередь стоит команда. Но нападающий должен забивать.

– Подсознательно хочется добраться до рекорда – 7 голов осталось?
– Я уже за него не думаю! На меня столько вылилось... Я сейчас не читаю ни газет, ни интернета – ничего не читаю. Я отделился от этого.

– С вашим опытом СМИ вряд ли должны влиять на карьеру.
– Нет, я уже не реагирую. До этого я не реагировал, но если взять.. есть такая у Иммануила Канта: «Есть только звездное небо над головой, и нравственный закон внутри нас»… Я больше не буду реагировать – хочу извиниться перед всеми, что был так импульсивен, эмоционален. Не хочу больше ничего говорить.

– Что изменилось, что вы насколько спокойным стали?
– Да ничего, я и должен был быть спокойным! Я когда закончу карьеру, то дам более широкое интервью. Но не скандальное! Просто хочу поблагодарить некоторых людей. Увидим!

– Какие у вас планы в целом? Вы ведь еще карьеру не заканчиваете...
– Сейчас план – уйти отдыхать. Затем пойти поужинать. Но я много не ем на ужин – чуть-чуть.

– Следите за тем, что едите?
– Конечно, приходится следить. И в 36 лет, 37-й пошел, нужно больше за собой следить.

– На второй круг чемпионата готовы?
– Еще не готов! Еще нельзя говорить, что я готов сейчас. Есть еще три недели до старта – нужно работать и работать.

– Какую цель перед собой ставите?
– Набрать хорошую физическую форму и показывать хороший футбол. Что еще можно сказать?

– ...который от вас ждут?
– Больше я сам от себя жду! Мне не важно, кто от меня что-то ждет.

– Что касается цитаты Канта, которую вы озвучили… Много читаете сейчас книг?
– Не могу сказать, что много читал. Но сейчас потихоньку стараюсь.

– Духовно развиваться?
– Ну а что на сборах еще делать?

– То есть или бокс, или книги?
– Это Саня научил!

– Какой?
– Усик!

Источник — ПроФутбол

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    bonv, 11.02.2022 17:07
    +2
    нравственный закон внутри нас - дерьмо в кормильце...
    Ссылка
    online
    Dfs2262ar, 11.02.2022 18:27
    0
    Ему на "ВЫ", а оно - "ТЫ"кает! в ответ
    Ссылка
    online
    Владимир Копяк, 11.02.2022 18:24
    0
    Обалдеть...Он еще книги читает? А у меня есть сведения, что он с друзьями в школе букварь за компанию скурили...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности