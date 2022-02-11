Александр БАБИЧ: «Нацелены взять еще пару новых футболистов в команду»

Главный тренер «Кривбасса» Алекандр Бабич рассказал о подготовке команды ко второй части сезона в Первой Лиге.

– Со многими ребятами, которые были у нас в аренде, мы попрощались. Рассчитываем на тех игроков, которые у нас есть. Плюс надеемся, что нам удастся приобрести пару новичков.

– Это новички или иностранцы?

– Мы рассматриваем и украинцев, и легионеров. У многих игроков приоритет - УПЛ, которая уже вскоре стартует.

– Довольны ли вы вашим новичком Бухалом?

– Да, доволен. Я помню этого футболиста по выступлениям за «Александрию». У него хорошая первая передача и игровой интеллект.

Сейчас на сборах работаем над техникой и тактикой. Радует, что есть хорошие спарринг-партнеры. Будет много информации для анализа. Сейчас мы закладываем фундамент для команды, которую мы хотим видеть весной, - сказал Бабич.

Напомним, что после первой части сезона Первой лиги «Кривбасс» занимает 2 место в турнирной таблице. Свой первый матч после зимней паузы команда проведет 19 марта против «Подолья» в гостях.