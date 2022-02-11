Ярмоленко вышел в старте Вест Хэма U-23 на матч против Суонси

В пятницу, 11 февраля, «Вест Хэм» U-23 в матче Кубка Премьер-лиги проводит матч против «Суонси» U-23.
Украинский легионер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко вышел с первых минут.
Встреча началась в 16:00 по Киеву.
Украинец в текущем сезоне сыграл 22 матча во всех турнирах за первую команду, но очень часто выходил на замену в конце матча, поэтому в сумме сыграл всего 786 минут. За это игровое время забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
Источник — ФК Вест Хэм
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