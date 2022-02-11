Ярмоленко вышел в старте Вест Хэма U-23 на матч против Суонси

Андрей попробует свои силы в матче Кубка Премьер-лиги

  • 11.02.2022 16:08
  • 1243 просмотра
  • 3 комментария
Ярмоленко вышел в старте Вест Хэма U-23 на матч против Суонси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

В пятницу, 11 февраля, «Вест Хэм» U-23 в матче Кубка Премьер-лиги проводит матч против «Суонси» U-23.
 
Украинский легионер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко вышел с первых минут. 
 
Встреча началась в 16:00 по Киеву.
 
Украинец  в текущем сезоне сыграл 22 матча во всех турнирах за первую команду, но очень часто выходил на замену в конце матча, поэтому в сумме сыграл всего 786 минут. За это игровое время забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

Источник — ФК Вест Хэм

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    kylt_lichnosti, 11.02.2022 16:26
    +5
    Archie FireLion, 11.02.2022 16:20
    U-23, вечно молодой и перспективный))
    Не балаболь. В свои годы - лучший игрок в сборной. Все уже всем доказал.
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    Vbolivalnyk-Peter, 11.02.2022 16:54
    +1
    То щось наплутали, можливо U-32, а не U-23!!!
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    online
    Archie FireLion, 11.02.2022 16:20
    -2
    U-23, вечно молодой и перспективный))
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