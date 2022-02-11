Петраков посетил тренировку Днепра-1 в Турции

Главный тренер сборной Украины лично наблюдает за командой на сборах

  • 11.02.2022 14:50
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Петраков посетил тренировку Днепра-1 в Турции
© СК Днепр-1. Александр Петраков

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков посетил 11 февраля тренировку «Днепра-1». Визит был непродолжительным, но, скорее всего, он — не последний, ведь специалист просматривает в Турции много контрольных матчей украинских клубов.

Основная часть занятия команды содержала тактические упражнения. Сначала отдельно работали группы атаки и обороны, а затем была работа над стандартами.

А перед тем команда потренировалась во время эстафеты. В конце выполнения разных прыжковых и беговых упражнений нужно было попасть в маленькие ворота. Кто мазал – брал фишку. Соответственно, по наибольшему количеству полученных «наград» определяли проигравших. Наказание – коридор.

В субботу, 12 февраля, «Днепр-1» проведет два контрольных матча: утром с боснийским «Борацем», а вечером – с узбекской «Согдианой».

Источник — СК Днепр-1

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