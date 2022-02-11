Владимир ГОРИЛЫЙ: «У Динамо лучше поставлена игра. Шахтер не впечатляет»

Бывший защитник сборной Украины Владимир Горилый поделился мнением о том, кто станет чемпионом УПЛ в сезоне 2021/2022.

«Я отдаю предпочтение «Динамо». У киевлян лучше поставлена игра. «Шахтер» пока не впечатляет. Я не вижу, чтобы что-то многое изменилось с приходом в «Шахтер» Роберто Де Дзерби. Да, можно сделать скидку, что итальянский специалист работает с командой первый год, а это еще одно преимущество подопечных Мирчи Луческу», — считает Горилый.