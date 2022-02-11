Минай подпишет легионера и украинца

Главный тренер «Миная» Владиимир Шаран рассказал о футболистах, которые пополнят стан его команды в ближайшее время.

«К нам приехал словенский легионер, которого мы будем подписывать. Еще к команде присоединился Игорь Дуць. С ним также будет подписан контракт. Завтра или послезавтра приедет спортивный директор клуба, и мы оформим эти сделки. К сожалению, приболел Козаков, которого мы хотели посмотреть. Он пока под вопросом. Все остальные игроки команды будут принимать участие во второй части сезона УПЛ», — сказал Шаран.