«Я никуда не денусь». Кулибали останется в Наполи

Сенегальскому футболисту комфортно в итальянском клубе

  • 11.02.2022 12:25
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«Я никуда не денусь». Кулибали останется в Наполи
© Getty Images/Global Images Ukraine

30-летний сенегальский центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали заявил, что не покинет итальянский клуб.

Футболиста долгое время связывали с «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном».

Вернувшись в Италию после успешной кампании на Кубке африканских наций с Сенегалом, Кулибали сказал: «Успокойтесь, потому что я не уйду, я ниякуда не денусь. Я вернулся в Неаполь, и я спокоен».

Кулибали защищает цвета «Наполи» с лета 2014 года после перехода из «Генка» за €7,75 миллиона. В текущем сезоне Калиду провел за итальянскую команду 19 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €45 миллионов.

Источник — Tutto Napoli

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