Юрий ГУРА: «В таких условиях играть непросто»

Наставник «Александрии» рассказал о подготовке команды ко второй части сезона

  • 11.02.2022 11:45
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Юрий ГУРА: «В таких условиях играть непросто»
© ФК Александрия

Второй учебно-тренировочный сбор «Александрии» в Турции в разгаре. Команда из Кировоградской области сыграла очередной контрольный матч, в котором ее соперником был представитель футбольной элиты Казахстана – «Тобол». После спарринга, завершившегося вничью 0:0, главный тренер александрийцев Юрий Гура рассказал, как команда готовится к сезону.

«Сбор проходит нормально. Все контрольные матчи были хорошими, так как нам противостояли серьезные соперники. Вот только в предыдущей игре с австрийским «Капфенбергом» много травм получили. В этом поединке, к сожалению, из строя выбыли Денис Костышин и Юрий Копына. У обоих — травмы плеча.

Погода? Во время той же игры с австрийцами была плохая погода — дул сильный ветер. В таких условиях играть непросто.

Что касается наших новичков, Дениса Костышина, Артура Авагимяна, Владислава Калитвинцева, Валерия Бондаренко и Богдана Билошевского, то я ими доволен, конечно. Пока мои ожидания они оправдывают. А потом посмотрим — чемпионат покажет», — отметил Гура.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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