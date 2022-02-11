Сербский клуб. Стал известен первый соперник Динамо на сборе в Турции

Стал известен первый соперник киевского «Динамо» на заключительном этапе подготовки к возобновлению сезона-2021/2022.

В воскресенье, 13 февраля, в день прилета в Турцию подопечные Мирчи Луческу сыграют с лидером второго дивизиона Сербии ФК «Инджия».

Начало игры – в 16.00 по киевскому времени.