Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Уже не думаю о бомбардирском рекорде»

Форвард «Миная» Евгений Селезнев признался, что сейчас его голова не занята мыслями о побитии бомбардирского рекорда УПЛ:

«Я уже не думаю о бомбардирском рекорде, на меня столько вылилось... Я сейчас даже не читаю ни газет, ни интернет – ничего особенно не читаю.

Уже не реагирую [на слова в СМИ]. Раньше я реагировал, но... Есть такая фраза Иммануила Канта: «Есть только звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас».

Поэтому не буду больше реагировать и хочу извиниться перед всеми, что был таким импульсивным и эмоциональным. Не хочу больше ничего говорить».