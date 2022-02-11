Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Уже не думаю о бомбардирском рекорде»

Форвард «Миная» - о своих проблемах

  • 11.02.2022 06:40
  • 1226 просмотров
  • 4 комментария
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Уже не думаю о бомбардирском рекорде»
© ФК Минай. Евгений Селезнев

Форвард «Миная» Евгений Селезнев признался, что сейчас его голова не занята мыслями о побитии бомбардирского рекорда УПЛ:

«Я уже не думаю о бомбардирском рекорде, на меня столько вылилось... Я сейчас даже не читаю ни газет, ни интернет – ничего особенно не читаю.

Уже не реагирую [на слова в СМИ]. Раньше я реагировал, но... Есть такая фраза Иммануила Канта: «Есть только звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас».

Поэтому не буду больше реагировать и хочу извиниться перед всеми, что был таким импульсивным и эмоциональным. Не хочу больше ничего говорить».

Источник — ПроФутбол

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    ffff, 11.02.2022 07:53
    0
    Шаран "подзакадировал".
    Ссылка
    online
    PETP0, 11.02.2022 07:52
    0
    DK1970, 11.02.2022 06:51
    Пошёл на поправку...
    Свежо предание, да верится с трудом.
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    online
    Kovalchuk, 11.02.2022 07:48
    0
    Лукавит
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    online
    DK1970, 11.02.2022 06:51
    0
    Пошёл на поправку...
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