ВЕЛИКИХ: «Сампдория может купить Супрягу с намерением выгодно перепродать»

Скаут рассказал о возможности выкупа «Сампдорией» Супряги у «Динамо»

  • 11.02.2022 04:40
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ВЕЛИКИХ: «Сампдория может купить Супрягу с намерением выгодно перепродать»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский скаут Алекс Великих поделился своим мнением о возможности выкупа «Сампдорией» Владислава Супряги у «Динамо».

«Вопрос выкупа «Сампдорией» Супряги у «Динамо» будет напрямую зависеть от того, удастся ли команде сохранить прописку в Серии А. В клубе сейчас очень непростая ситуация. Это касается как и турнирной таблицы, так и руководства. Есть проблемы с бывшим президентом «Сампдории». Экономическое состояние клуба не является образцовым в Италии.

Я не стал бы говорить, что клуб будет выкупать украинца, если он будет играть так, как сейчас. «Сампдория» может купить Супрягу с намерением выгодно перепродать.

Я считаю, что больше возможен вариант с продлением аренды игрока, чтобы он прошел полноценные сборы с командой летом и хорошо подготовился к следующему сезону», - сказал Великих.

Источник — Футбол 1/2/3

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