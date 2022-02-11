Минай подпишет хавбека Горняка-Спорт

Тренерский штаб «Миная» проводит серьезную селекционную работу, направленную на усиление состава. Вместе с командой в Турции тренируются несколько потенциальных новичков.

С одним из них - полузащитником Егором Твердохлебом - в ближайшие дни закарпатцы подпишут контракт. 21-летний талант выступал в «Горняке-Спорт».

В нынешнем сезоне Твердохлеб провел 20 матчей (1 гол) в Первой лиге. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в 125 000 евро.