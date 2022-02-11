ФОТО. Эсеола проходит медосмотр в Актобе

Украинский форвард прибыл в расположение казахстанского клуба

  • 11.02.2022 03:19
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ФОТО. Эсеола проходит медосмотр в Актобе
© ФК Актобе. Адеринсола Эсеола

Казахстанський «Актобе» оголосив про прибуття в розташування клубу темношкірого українського нападника Адерінсоли Есеоли.

30-річний футболіст проходить медогляд і, зважаючи на все, незабаром підпише контракт із казахстанським клубом.

Нагадаємо, раніше Есеола успішно виступав у чемпіонаті Казахстану за «Акжаїк» та «Кайрат». У 2019 році, граючи за «Кайрат», він став найкращим бомбардиром місцевої Прем'єр-ліги.

Останнім клубом Адерінсоли була полтавська «Ворскла», за яку він провів лише два офіційні матчі.

Источник — Sport.ua

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