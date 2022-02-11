ФОТО. Эсеола проходит медосмотр в Актобе

Казахстанський «Актобе» оголосив про прибуття в розташування клубу темношкірого українського нападника Адерінсоли Есеоли.
30-річний футболіст проходить медогляд і, зважаючи на все, незабаром підпише контракт із казахстанським клубом.
Нагадаємо, раніше Есеола успішно виступав у чемпіонаті Казахстану за «Акжаїк» та «Кайрат». У 2019 році, граючи за «Кайрат», він став найкращим бомбардиром місцевої Прем'єр-ліги.
Останнім клубом Адерінсоли була полтавська «Ворскла», за яку він провів лише два офіційні матчі.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.