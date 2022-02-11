Полесье – Металлист. Аудиотрансляция матча Winter Cup 2022

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию поединка товарищеского турнира в Турции

  • 11.02.2022 00:18
  • 87 просмотров
  • 2 комментария
Полесье – Металлист. Аудиотрансляция матча Winter Cup 2022
© ФК Металлист

В пятницу, 11 февраля, состоится поединок товарищеского турнира Winter Cup 2022, в котором житомирское «Полесье» сыграет с харьковским «Металлистом».

Матч состоится в Турции на стадионе «Мардан». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Команды набрали одинаковое количество очков и в очном противостоянии определят победителя товарищеского турнира.

Комментировать игру будет Александр Монзолевский.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    No name, 11.02.2022 00:48
    +4
    А барин то уже збежал, и брехня вокруг ночных покатушек разваливается
    Ссылка
    online
    umnuy2, 11.02.2022 01:19
    0
    No name, 11.02.2022 00:48
    А барин то уже збежал, и брехня вокруг ночных покатушек разваливается
    Тихо ушел в лес английский
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности