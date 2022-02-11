Полесье – Металлист. Аудиотрансляция матча Winter Cup 2022

В пятницу, 11 февраля, состоится поединок товарищеского турнира Winter Cup 2022, в котором житомирское «Полесье» сыграет с харьковским «Металлистом».
Матч состоится в Турции на стадионе «Мардан». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Команды набрали одинаковое количество очков и в очном противостоянии определят победителя товарищеского турнира.
Комментировать игру будет Александр Монзолевский.
Источник — Sport.ua
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