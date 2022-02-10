Полесье – Металлист. Прогноз на матч Андрея Воробья

Эксперт дал прогноз на контрольный матч

  • 10.02.2022 23:52
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Полесье – Металлист. Прогноз на матч Андрея Воробья
© metalist.ua

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч Winter Cup «Полесье» – «Металлист».

«Я, конечно, отдаю предпочтение более мастеровитой команде. Но приятно удивило «Полесье» в предыдущих двух матчах Winter Cup. Команда из Житомира выиграла у «Вереса» со счетом 2:1, а затем оказалась сильнее «Черноморца» в серии одиннадцатиметровых (1:1, 5:4 по пенальти). Неплохо они выглядели, как для середняка Первой лиги. Хотя, естественно, житомиряне в межсезонье укрепили состав.

Но в этом поединке я больше отдаю предпочтение «Металлисту». Слобожанская команда накануне в рамках Winter Cup выиграла у «Черноморца» в серии одиннадцатиметровых (3:3, 6:5 по пенальти), а также победила «Верес» (2:1).

Все-таки по опыту, по трансферам, по всем этим новым исполнителям чувствуется, что у харьковской команды есть какой-то багаж и запас мощности. Поэтому, мне кажется, в этом матче харьковчане посильнее будут», - сказал Воробей.

Матч «Полесье» – «Металлист» состоится 11-го февраля. Начало встречи в 19:00.

Андрей Воробей — воспитанник школы донецкого футбола, играл за «Шахтер» (Донецк), «Днепр», «Арсенал» (Киев) и сборную Украины.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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