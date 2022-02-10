Сыграли вничью. Александрия провела матч на сборе в Турции

«Александрия» на сборе в Турции провела очередной контрольный матч. Команда Юрия Гуры сыграла вничью с казахстанским «Тоболом» - 0:0.
13 февраля команда сыграет против грузинского «Торпедо».
Александрия - Тобол 0:0
Александрия: Билык, Бабогло, Калюжный, Спинелли, Третьяков, Мирошниченко, Калитвинцев, Дрышлюк, Демченко, Цуриков, Бондаренко
Источник — Sport.ua
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