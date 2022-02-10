ФОТО. Металлист провел заключительную тренировку на сборе в Турции

В пятницу харьковскую команду ждут два контрольных поединка

  • 10.02.2022 19:00
  • 381 просмотр
  • 1 комментарий
ФОТО. Металлист провел заключительную тренировку на сборе в Турции
© ФК Металлист Харьков

В четверг, 10 февраля, в первой половине дня «Металлист» провел заключительную тренировку на втором турецком сборе. В пятницу, 11 февраля, «Металлист» ждут два контрольных матча, после чего «желто-синие» ненадолго вернутся в Харьков.

В пятницу в 14:00 по киевскому времени харьковчане сыграют с казахстанским «Акжайыком» из Уральска. А уже в 19:00 «Металлист» встретится с житомирским «Полесьем» в решающем поединке турнира Winter Cup 2022.

Источник — ФК Металлист

(4 голоса)

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Комментарии
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    Юрий Лучший, 10.02.2022 19:48
    +1
    Ярик убийца будет присутствовать?
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