Андрей БАЦУЛА: «Я знал, что рано или поздно вернусь в Полтаву»

Украинский защитник надеется закрепиться в «Ворскле»

  • 10.02.2022 18:27
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Андрей БАЦУЛА: «Я знал, что рано или поздно вернусь в Полтаву»
© ФК Ворскла. Андрей Бацула

Новичок «Ворсклы», украинский защитник Андрей Бацула, рассказал о своей мотивации хорошо проявить себя в команде.

«Я знал, что рано или поздно вернусь в Полтаву. Это была моя цель. На душе было чувство некой недосказанности, так как когда-то в молодом возрасте я не смог закрепиться в «Ворскле». Тогда при Павлове был очень хороший подбор футболистов, которым я уступал по уровню. Теперь времена поменялись. Я вырос, поумнел и надеюсь, что получу возможность сыграть за первую команду», — сказал Бацула.

Напомним, что Бацула был в структуре «Ворсклы» с 2009 по 2014 годы. Также футболист играл за «Зирку», «Александрию», «Кортрейк» и минское «Динамо».

Источник — Футбол 1/2/3

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