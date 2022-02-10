Андрей БАЦУЛА: «Я знал, что рано или поздно вернусь в Полтаву»

Новичок «Ворсклы», украинский защитник Андрей Бацула, рассказал о своей мотивации хорошо проявить себя в команде.

«Я знал, что рано или поздно вернусь в Полтаву. Это была моя цель. На душе было чувство некой недосказанности, так как когда-то в молодом возрасте я не смог закрепиться в «Ворскле». Тогда при Павлове был очень хороший подбор футболистов, которым я уступал по уровню. Теперь времена поменялись. Я вырос, поумнел и надеюсь, что получу возможность сыграть за первую команду», — сказал Бацула.

Напомним, что Бацула был в структуре «Ворсклы» с 2009 по 2014 годы. Также футболист играл за «Зирку», «Александрию», «Кортрейк» и минское «Динамо».