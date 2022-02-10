ФОТО. Петраков посетил контрольный матч Вереса на сборах в Турции

Главный тренер сборной Украины внимательно наблюдает за кандидатами в национальную команду

  • 10.02.2022 17:50
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ФОТО. Петраков посетил контрольный матч Вереса на сборах в Турции
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в четверг, 10 февраля, посетил товарищеский матч «Вереса» против боснийской «Вележа» (2:3), который прошел в рамках турецкого учебно-тренировочного сбора.

Неизвестно, за кем именно в составе «Вереса» наблюдал Петраков, который вскоре выведет сборную Украины на матчи плей-офф отбора на ЧМ-2022.

24 марта Украина сыграет с Шотландией. В случае успеха, «сине-желтые» сыграют с победителем пары Австрия — Уэльс.

Источник — ФК Верес

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