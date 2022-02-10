Возникли проблемы. Сака не спешит продлевать контракт с Арсеналом

Лондонский «Арсенал» намерен продлить контракт с 20-летним английским правым полузащитником Букайо Сакой.

Но сам футболист не спешит подписывать с «канонирами» новое соглашение. Сака хочет играть в Лиге чемпионов, а «Арсенал» вряд ли пробьется туда по итогам текущего сезона.

Ранее сообщалось, что футболистом активно интересуются «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Сака — воспитанник «Арсенала». В текущем сезоне он провел за «канониров» 26 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Контракт игрока с «Арсеналом» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость Букайо составляет €65 миллионов.