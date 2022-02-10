Украинская теннисистка Дарья Снигур завершила борьбу на 60-тысячнике ITF во Франции.
В матче второго круга Дарья, посеянная под пятым номером, не смогла одолеть немецкую теннисистку Татьяну Марию.
Матч продолжался чуть более часа.
Гренобль. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Татьяна Мария (Германия) – 0:6, 3:6
Источник — Sport.ua
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