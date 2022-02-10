Снигур завершила борьбу на 60-тысячнике ITF во Франции

Дарья проиграла бывшей теннисистке из топ-50

  • 10.02.2022 17:20
  • 313 просмотров
  • 2 комментария
Снигур завершила борьбу на 60-тысячнике ITF во Франции
© ФТУ. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур завершила борьбу на 60-тысячнике ITF во Франции.
 
В матче второго круга Дарья, посеянная под пятым номером, не смогла одолеть немецкую теннисистку Татьяну Марию.
 
Матч продолжался чуть более часа.
 
Гренобль. Второй круг 
Дарья Снигур (Украина) – Татьяна Мария (Германия) – 0:6, 3:6

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    online
    Spectra, 10.02.2022 18:02
    0
    Никакого прогресса, постоянные вылетает в первом, во втором круге. Странно, но только в Дубае хорошо играет. Печаль
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    online
    Michael Savchyn, 10.02.2022 17:58
    0
    Щось не дуже їй йдеться ..
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