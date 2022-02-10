Последний штурм. Барселона сделает все, чтобы подписать Холанда

Каталонский клуб надеется выкупить форварда дортмундской «Боруссии» будущим летом

  • 10.02.2022 15:21
  • 665 просмотров
  • 2 комментария
Последний штурм. Барселона сделает все, чтобы подписать Холанда
© Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» планирует «последнюю атаку», которая позволит им выиграть гонку за 21-летнего форварда «Боруссии» Дортмунд и сборной Норвегии Эрлинга Холанда в летнее трансферное окно.

Ожидается, что футболист покинет «Боруссию» Д в конце сезона, а «Барселона» готовит очень выгодное предложение, которое позволит ей обойти конкурентов, таких как «Реал» Мадрид, ПСЖ и английские топ-клубы.

Холанд выступает за «Боруссию» Д с января 2020 года после перехода из «Зальцбурга» за €20 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за немецкую команду 20 матчей во всех турнирах, где забил 23 мяча и отдал 6 результативных передач.

Контракт Эрлинга с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость бомбардира составляет €150 миллионов.

В активе Холанда 15 матчей за сборную Норвегии, где он забил 12 мячей.

Источник — Sport.es

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Saar, 10.02.2022 15:33
    0
    MasterSith_2013, 10.02.2022 15:26
    Цікаво де банкрут візьме 150 мільйонів
    Банкрут-це той, хто не може, навіть, комунальні платежі заплатити. А ти пошукай, які зараз зарплати у гравців Барси. Нічого собі "банкрут"...!!!!
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    online
    MasterSith_2013, 10.02.2022 15:26
    -1
    Цікаво де банкрут візьме 150 мільйонів
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