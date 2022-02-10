Шарм-эш-Шейх. Кравченко не смог доиграть матч второго круга

Украинский теннисист Георгий Кравченко завершил борьбу на 25-тысячнике ITF в Египте.
Украинец, посеянный под восьмым номером, не смог доиграть матч против квалифаера Роберта Штромбахса из Германии.
Ранее с этого турнира снялась Дарья Лопатецкая.
Шарм-эш-Шейх. Второй круг
Георгий Кравченко (Украина) – Роберт Штромбахс (Германия) – 0:4 (отказ)
Источник — Sport.ua
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