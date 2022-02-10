ВИДЕО. Гвардиола очень неубедительно назвал Челси лучшим клубом в мире

Совсем скоро состоится финал Клубного чемпионата мира по футболу. В финале сыграют «Челси» и «Палмейрас». На недавней пресс-конференции Гвардиолу спросили, считает ли он «Сити» сильнейшей командой мира.

Судя по всему, он хотел назвать финалистов Клубного чемпионата, но сначала перепутал турнир и причислил «Челси» победу в Лиге Европы, а затем и вовсе вспомнил «Ривер Плейт», который не побеждал в Копа Либертадорес с 2018 года. Вряд ли это было специально, но вышло весьма курьезно.