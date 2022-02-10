Украина опустилась на две позиции в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных – первый в 2022 году. В нем Украина занимает 27 место, потеряв две позиции.
Сине-желтые имеют 1535,08 балла. Среди представителей УЕФА украинская команда 15-я.
Соперник сборной Украины в плей-офф отбора ЧМ-2022 и Лиге наций, Шотландия занимает в реестре 40-е место (-2). Еще два оппонента в Лиге наций, Ирландия и Армения, находятся на 49-й (-2) и 92-й (0) позициях соответственно.
Рейтинг ФИФА
1. Бельгия - 1828,45
2. Бразилия - 1823,42
3. Франция - 1786,15
4. Аргентина - 1766,99
5. Англия - 1755,52
6. Италия - 1740,77
7. Испания - 1704,75
8. Португалия - 1660,25
9. Дания - 1654,54
10. Нидерланды - 1653,73
…
27. УКРАИНА - 1535,08
Напомним, поединок Шотландия – Украина пройдет в Глазго 24 марта.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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