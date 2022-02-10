Бэйл может вернуться в Тоттенхэм

32-летний вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл собирается летом покинуть испанский клуб.
Футболист собирается вернуться в «Тоттенхэм». Валлиец уже согласовал условия контракта с лондонцами.
В этом сезоне Бэйл принял участие в трех матчах за «Реал» и забил один мяч. Контракт Гарета с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Источник — El Nacional
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